В Одесі вночі 20 жовтня СБУ заблокувала транзит 750 кілограмів психотропу каптагон. Приблизна вартість наркотиків – 30 мільйонів доларів. Також слідчі затримали 2 організаторів цієї схеми – одесита та львів’янина.

Каптагон використовують терористи Ісламської держави. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Куди наркоторговці хотіли продати наркотики

750-кілограмову партію психотропу організатори повинні були переправити з Одеси до однієї з країн Перської затоки – Саудівської Аравії.

Слідчі СБУ дізнались, що транзит каптагону організували двоє чоловіків – одесит та львів'янин.

Зловмисники замовили наркотики з Сирії. Партія приїхала до одеського морського порту "Південний" на початку вересня у контейнері зі східними солодощами.

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СБУ контролювала дії наркоторговців

Правоохоронці задокументували отримання зловмисниками наркотиків та почали контролювати усі їхні дії.

Зловмисники перевезли каптагон на склад. Пізніше вони купили партію кукурудзяного крохмалю, у який заховали пакунки з наркотиками.

Наркоторговці привезли перепакований каптагон до Одеського порту.

Співробітники СБУ затримали зловмисників після декларування вантажу – львів'янина – в аеропорту під час спроби втечі з Одеси, а одесита – у його помешканні.

Контейнери з каптагоном вилучили. На чорному ринку вартість 750 кілограмів цього психотропу становить приблизно 30 мільйонів доларів.

Дивіться відео затримання зловмисників:

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Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальну справу за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 10 до 12 років за ґратами та конфіскація майна.

Наразі слідчі вирішують питання щодо оголошення обом чоловікам про підозру. Також співробітники СБУ продовжують розслідування цієї справи. Правоохоронці намагаються встановити усіх людей, які були причетні до транзиту партії каптагону через Україну.

Дивіться фото затримання наркоторговців / Фото СБУ