У Львові правоохоронці 16 жовтня затримали 3 наркодилерів та вилучили у них наркотиків на 850 тисяч гривень. Зловмисники продавали канабіс та екстезі через телеграм.

Слідчі знайшли у наркодилерів понад 2,5 кілограма канабісу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба прокуратури Львівщини.

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Як затримали наркодилерів

Під час розслідування правоохоронці задокументували схему збуту наркотиків через телеграм.

У Львові 3 чоловіків продавали наркотики, роблячи закладки на вулицях міста.

Серед злочинців були 2 львів'ян та житель Київщини.

Що слідчі знайшли у квартирі зловмисників

У помешканні наркодилерів правоохоронці знайшли:

Понад 2,5 кілограма канабісу та обладнання для його вирощування;

350 грамів амфетаміну;

психотропні речовини – PVP (солі) і МДМА (екстазі).

Окрім наркотиків, правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, чорнові записи, електронні ваги, техніку, банківські картки та 75 тисяч гривень.

На чорному ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 850 тисяч гривень.

Дивіться відео затримання наркодилерів у Львові:

Що загрожує зловмисникам

Зловмисникам повідомили про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотиків. За такий злочин чоловікам загрожує від 6 до 10 років за ґратами та конфіскація майна.

Зловмисникам обрали запобіжні заходи: постачальнику та одному з його спільників – тримання під вартою, а чоловікові, який, ймовірно, робив закладки, – цілодобовий домашній арешт.

Наразі триває досудове розслідування.

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Дивіться фото, що саме вилучили у наркодилерів / Фото прокуратури Львівщини