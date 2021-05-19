У ЛОДА 12 травня розповіли, що у приймальному відділенні Червоноградської міської лікарні зробили ремонт. Проте, на жаль, новенька стеля не витримала негоди.

До теми Затопило будинки, вулиці та авто: у Червонограді лютувала негода – фото

У приймальному відділенні лікарні впала частина стелі

У Червонограді 18 травня вирувала негода. У місті випала аномальна кількість опадів. На деяких вулицях автівки стояли майже на половинку у воді. Також злива затопила будинки, підвали та присадибні ділянки.

Наслідки негоди ліквідували надзвичайники. Зокрема, у ДСНС розповіли, що дощ затопив підвал Червоноградської міської лікарні. Рятувальники викачали з будинків близько 650 кубічних метрів води. Роботи ще досі тривають.

На фейсбук-сторінці "Підслухано в Червонограді" розповіли, що у міській лікарні постраждав не лише підвал. У новенькому приймальному відділенні після зливи обвалилась частина стелі.

Свіженький ремонт приймального відділення лікарні не витримав й першого дощу!,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Пресслужба Львівської ОДА 12 травня повідомила, що у Червоноградській міській центральній лікарні відкрили нове приймальне відділення. Під час капітального ремонту там оновили електрику, вентиляцію, каналізацію, систему водопостачання та пожежну систему. Вартість реконструкції становила понад 33 мільйони гривень.



У приймальному відділенні лікарні впала стеля / Фото "Підслухано в Червонограді"



Вартість ремонту становила понад 33 мільйони гривень / Фото "Підслухано в Червонограді"