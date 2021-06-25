Наслідки негоди у Львові: усе місто стоїть в шалених заторах – фото

У Львові 25 червня падала шалена злива. Дороги міста перетворились на ріки, тож наразі львів'яни стоять у шалених заторах.

Злива тривала всього годину. Однак цього часу було достатньо, щоб затопити увесь Львів.

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Майже увесь Львів стоїть у заторах

Злива у Львові розпочалась приблизно о 16:00. Її супроводжував штормовий вітер, тож перебувати на вулиці могли лише справжні відчайдухи.

Станом на 17:30 дощ вже припинився. Однак місто вкрили шалені затори. Через затоплені вулиці багато львів'ян опинились у пастці. Ситуацію ускладнює ще й те, що в офісних працівників закінчився робочий день. Тож їхні автівки утворили на вулицях міста черги.

Наразі "стоїть" увесь центр Львова. На проспекті Свободи, вулиці Личаківській, Дорошенка та інших неможливо проїхати. Ймовірно, ближче до вечора ситуація зміниться. Проте наразі краще відмовитись від ідеї їхати через центр міста.

У спальних районах ситуація не краща. Вулиці Зелена, Героїв УПА, Стрийська, проспект Чорновола також "червоні".



Львів вкрили шалені затори / Скриншот Google Maps