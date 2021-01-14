Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 15 січня дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Подекуди падатиме сніг, а морози ставатиуть все лютішими.

Погоду на Львівщині 15 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над сходом України. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Львівщині на 15 січня

Синоптики передбачають, що 15 січня у Львові та Львівській області буде хмарно. Часом йтиме сніг.

Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над сходом України. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що дороги Львівщини вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Температура впродовж доби коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Зверніть увагу! У Львові та Львівській області 15 січня дороги вкриє ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути уважними під час руху та дотримуватись простих правил.