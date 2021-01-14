Насуваються морози : прогноз погоди у Львові та області на 15 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 15 січня дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Подекуди падатиме сніг, а морози ставатиуть все лютішими.
Погоду на Львівщині 15 січня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над сходом України. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди на Львівщині на 15 січня
Синоптики передбачають, що 15 січня у Львові та Львівській області буде хмарно. Часом йтиме сніг.
Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над сходом України. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Синоптики попереджають, що дороги Львівщини вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Температура впродовж доби коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
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