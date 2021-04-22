Найбагатші громади Львівщини: ЛОДА оприлюднила свіжий рейтинг

Львівська облдержадміністрація оприлюднила рейтинг 73 ОТГ області, який склали на основі їхніх фінансових показників у першому кварталі 2021 року. Перше місце посіла Червоноградська МТГ, друге – Львівська МТГ, а третє – Славська СТГ.

Рейтинг склав департамент фінансів ЛОДА. Оцінювання провели для кращого розуміння фінансового становища громад та перспектив їхнього розвитку.

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ЛОДА склала рейтинг ОТГ області

Під час оцінювання ОТГ до уваги брали такі показники як податки та платежі, видатки, рівень дотаційності бюджетів тощо. За основними показниками перше місце посіла Червоноградська МТГ, на другому – Львівська МТГ, а на третьому – Славська СТГ.

Директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків розповів, що цей рейтинг є лише початковим. Департамент ще проведе ґрунтовний фінансовий аналіз діяльності ОТГ, адже окремі показники об'єктивніше показують ситуацію лише після закінчення бюджетного року.

Також до перелічених рейтингових показників впродовж року додаватимемо ще деякі – залучені ресурси з інших джерел, у тому числі з державного бюджету, міжнародних організацій, збільшення власних надходжень бюджетних установ тощо,

– додав посадовець.

Порівнюючи з торішнім, рейтинг 2021 року зазнав змін, адже внаслідок реформи з початку року на Львівщині почали діяти нові громади. Раніше у рейтингу лідирувала Славська ОТГ.

Які громади Львівщини стали найуспішнішими

До першої десятки нового рейтингу, який склав департамент фінансів ЛОДА, за основними фінансовими показниками увійшли такі ОТГ:

Червоноградська;

Львівська;

Славська;

Стрийська;

Пустомитівська;

Сокільницька;

Кам'янка-Бузька;

Солонківська;

Бродівська;

Золочівська.

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Останні місця у рейтингу посіли Козівська, Стрілківська, Боринська, Добромильська та Добросинсько-Магерівська ОТГ.

Найбільші доходи (податки та збори на одного жителя) у Славській ОТГ – понад 4 тисячі гривень. У Сокільницькій ОТГ доходи становлять 3,7 тисячі гривень, а Підберізцівській – 2,6 тисячі гривень. Найменші доходи мають Боринська ОТГ – 312 гривень, Стрілківська – 330 гривень та Бісковицька – 380 гривень.

Найбільші видатки розвитку в розрахунку на одного жителя у Мурованській ОТГ – майже 600 гривень. У Червоноградській ОТГ вони становлять 560 гривень, а Львівській ОТГ – понад 460 гривень. Своєю чергою, у Боринській, Козівській, Поморянській та Заболотцівській громадах видатки розвитку дорівнюють нулю.

Найбільше видатків на утримання апарату управління в розрахунку на одного жителя мають Сокільницька ОТГ – 552 гривні, Мурованська – 448 гривень та Підберізцівська – 417 гривень. Своєю чергою, найменші видатки на утримання чиновників у Поморянській ОТГ – 83 гривні, Золочівській – 105 гривень та Сокальській – 107 гривень.

Згідно з рейтингом у 26 із 73 громад був дефіцит грошей на оплату праці бюджетників.