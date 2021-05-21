Найкращі місця Львова для вдалої фотосесії: підбірка цікавих ідей

Львів – місто з невимовно гарною та давньою архітектурою, тож тут легко знайти чудове місце для фотосесії. 24 канал зібрав кілька локацій, де атмосфера міста та вправні руки й очі фотографа зможуть створити справжні шедеври.

Кожна вуличка Львова пронизана історією. Тож не дивно, що чарівна атмосфера міста закликає львів'ян та туристів зробити кілька світлин, прогулюючись ним.

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Найкращі місця Львова для чарівної фотосесії

В епоху інстаграму та соцмереж неможливо приїхати до Львова і повернутись додому без кількох фото. На щастя, в місті не доводиться довго полювати за гарним фоном для вдалих світлин. Тож львівським фотографам і справді пощастило. Проте, знаючи найкрасивіші місця Львова, кожен охочий зможе самотужки зробити для себе та рідних чарівну фотосесію.

Площа Ринок

Звичайно, ми не могли оминути у підбірці найгарніших місць Львова площу Ринок, яка розташовується у самому серці міста. Тут можна знайти багато локацій для чарівної фотосесії, адже практично кожна будівля на площі – це витвір мистецтва.

Львів'яни та гості міста можуть сфотографуватись на фоні Ратуші, скульптур античних богів, які розташовані навколо неї, або ж у провулочках, котрі розходяться від площі Ринок у різні боки. Також тут є безліч атмосферних ресторанчиків з літніми терасами, на яких також можна зробити кілька вдалих кадрів.



Площа Ринок у Львові / Фото "ЕтноСвіт"

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Львівська Ратуша

Львівська ратуша височіє у центрі площі Ринок. Зараз там розташована міська рада, проте двері споруди відчинені для усіх охочих. Якщо вам не забракне сили після довгих прогулянок львівськими вуличками, ви можете піднятися на самісінький верх будівлі.

На вершині Ратуші розташований великий оглядовий майданчик, з якого видно усю панораму величного Львова. Фотосесія на такому фоні, безсумнівно, буде чарівною.



Львівська Ратуша / Фото The Village

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Вулиця Вірменська та Вірменський дворик

Відійшовши трохи далі від площі Ринок, ви можете потрапити на вулицю Вірменську. Там розташований Вірменський дворик, котрий, мабуть, є найулюбленішим місцем львівських фотографів. Світлини, зроблені тут, наповнені напрочуд особливою атмосферою.

Дворик досить камерний. Він є проходом з вулиці Вірменської на вулицю Лесі Українки. Тут розташований винний бар "Пара Джанов і портвейн" з неймовірними літнім майданчиком та екстер'єром. Тож на його фоні теж можна зробити кілька гарних кадрів.

Також на вулиці розташований Вірменський собор. Ззовні він не надто ошатний, проте всередині розміщені унікальні фрески. Його обов'язково потрібно відвідати усім туристам.



Вірменський собор / Фото Wikipedia

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Домініканський собор

Домініканський собор – це велична споруда поблизу вулиці Підвальної. Вона вражає перехожих не лише екстер'єром, а й незрівнянною красою оздоблення собору всередині.

Площа перед Домініканським собором є напрочуд популярною серед львів'ян та туристів. Майже у кожного містянина є фото на фоні його смарагдових дверей. Гра світла у соборі та навколо нього дійсно заворожує. Дерева, котрі ростуть поруч, створюють чарівну світлотінь, тож вправний фотограф може зробити тут справжні шедеври.



Домініканський собор / Фото Сергія Новікова

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Палац Потоцьких

Неможливо пройти вулицею Коперника, не звернувши увагу на Палац Потоцьких. Ця розкішна будівля є однією з сотень пам'яток, які варто побачити у Львові, щоб поринути в історію міста. Окрім того, у палаці та навколо нього можна зробити й справді вдалі фото.

Оформлення його залів нагадує відомі інтер'єри палаців французького "короля-сонця” Людовика XVI. На жаль, творів мистецтва XVIII століття, котрі тут зберігають, не можна торкнутись. Проте сфотографуватись на фоні шедеврів все ж дозволяють.



Палац Потоцьких у Львові / Фото Wikipedia

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Львівський океанаріум

В океанаріумі, який облаштували на 3 поверхах будинку №8 на проспекті Шевченка, є понад 20 акваріумів. Там живуть більше ніж 3 тисячі мешканців підводного світу – кольорові рибки найрізноманітніших розмірів, скати, черепахи, акули тощо. Тож там можна зробити нетипову фотосесію серед величезних акваріумів.

У будні океанаріум працює з 10:00 до 20:00, а у вихідні – з 10:00 до 20:30. Ціна дорослого квитка становить 250 гривень, студентського, дитячого та квитка для підлітків – 150 гривень, а дітям до 3 років вхід безкоштовний.



У львівському океанаріумі живуть найрізноманітніші риби / Фото "Океанаріум Львів"

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Високий замок та Лиса гора

Високий замок – це найвища точка Львова. Висота гори становить 413 метрів. Вона є одним із найулюбленіших оглядових майданчиків львів'ян та гостей міста. І це не дивно, адже краєвиди звідси – дійсно неймовірні.

Навколо гори розміщений дуже гарний парк. Тож Високий замок – одне з найвдаліших місць для фотосесій. Тут можна зробити фото як серед давніх та могутніх дерев, так і на фоні панорами старого Львова.



Вигляд на Львів з Високого замку / Фото 24 канал

Альтернативою Замковій горі є Лиса гора. Якщо ви хочете уникнути великого скупчення людей, яке переважно завжди є на Високому Замку, то потрібно йти сюди. З цієї гори також розстеляється фантастична панорама Львова. Водночас дерева абсолютно не заважають споглядати велич міста та робити вдалі світлини.



Вид на Львів з Лисої гори / Фото 24 канал

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Львівська опера

Львівський театр опери та балету на проспекті Свободи є однією з найбільш виразних архітектурних пам'яток Львова. Витончена споруда дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю й досконалістю.

Проте фотографуються біля нього не тільки з цієї причини. Будівля театру зображена на 20-гривневій купюрі. Відтак гості міста полюбляють робити тут селфі таким чином, щоб одночасно було видно малюнок на банкноті й сам театр.

Окрім того, на площі перед Львівською оперою облаштували сухий фонтан вартістю близько 1,5 мільйона доларів. З висоти він нагадує скрипку, гриф якої вказує на театр. Фотосесію тут можна влаштувати не лише вдень, а й ввечері, адже на площі вмикають неймовірну підсвітку.



Оперний театр у Львові / Фото ЛМР

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Аеропорт імені Данила Галицького

Аеропорт імені Данила Галицького також є одним з найулюбленіших місць львівських фотографів. Через скляний індустріальний дизайн нового терміналу тут почали доволі часто проводити фотосесії та модні покази.

Окрім того, біля аеропорту квітне алея сакур. Тож, якщо ви встигнете відвідати його до закінчення їхнього цвітіння, обов'язково зробіть фото на фоні ніжно-рожевих дерев японської вишні.



Сакури біля аеропорту / Фото "То є Львів"

Звичайно, це далеко не всі місця Львова, де можна зробити гарну фотосесію. Яку старовинну вуличку міста ви б не знайшли, атмосфера старого міста зробить все за вас. Зауважте, що гарні фото у Львові можна зробити не лише вдень. Нічні фотосесії навіть цікавіші, адже більшість шедеврів архітектури осяює атмосферна підсвітка. Тож беріть телефони та фотоапарати й гайда шукати цікаві локації. Такі пошуки зможуть відкрити Львів по-новому.