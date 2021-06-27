Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець
27 червня 2021 , 11:24Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Садового
У Львові у неділю, 27 червня, під час півмарафону помер один з учасників – 23-річний хлопець. Йому залишалося добігти лише 200 метрів.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сталася "велика біда на півмарафоні". Раптово помер один з учасників заходу.
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Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть,
– написав Садовий.
Мер Львова пообіцяв розповісти деталі трагедії під час брифінгу, який відбудеться о 12:00.
Садовий також висловив співчуття рідним і близьким хлопця.Зверніть увагу! У Львові 27 червня відбувається 6-й півмарафон. З цієї нагоди у місті перекрили приблизно 30 вулиць.
Трагедія в Одесі
- У 2020 році трагедія сталася під час ультрамарафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik. Тоді загинула українська спортсменка Катерина Катющева.
- Дівчина бігла дистанцію довжиною приблизно 70 кілометрів. За 20 кілометрів до фінішу спортсменка раптово зникла.
- Упродовж 8 годин її шукали волонтери, правоохоронці та кінологи.
- Катющеву вдалося знайти. Однак до того часу дівчина спершу зазначала теплового удару, а згодом – переохолодження.
- За життя спортсменки боролися медики, проте врятувати її не вдалося. Причиною смерті став інсульт.