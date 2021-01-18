Біля Львова 17 січня патрульні затримали водія, який надав їм підроблені водійські права. Чоловік зізнався, що купив їх за 100 доларів, бо не хотів перездавати екзамен на водіння.

Інцидент трапився близько 23:00 на 10 кілометрі траси Західний обхід Львова. Чоловікові загрожує обмеження волі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині авто вилетіло в кювет з засніженої траси: 23-річний водій загинув – фото Як у водія виявили підроблені документи Близько 23:00 на 10 кілометрі траси Західний обхід Львова патрульні зупинили автівку Hyundai за порушення ПДР.

Водій надав документи для розгляду справи про адмінправопорушення.

Патрульні у базі даних побачили, що серія та номер посвідчення належать документу на інше прізвище.

А посвідчення цього водія вилучили ще у 2016 році за керування в стані сп'яніння.

На документі, що надав 48-річний чоловік, були й інші ознаки підробки.

Патрульні викликали на місце події слідчих.

Львів'янин зізнався, що придбав це посвідчення за 100 доларів, щоб не перездавати іспити для повернення прав.

Чоловік купив посвідчення водія за 100 доларів / Фото Патрульної поліції Львівщини Що загрожує чоловікові Правоохоронці кваліфікували подію як свідоме використання підробленого документа. Такий злочин карається штрафом до 850 гривень, арештом терміном до 5 місяців або ж обмеженням волі терміном до 2 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.