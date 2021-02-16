Гігантська пухлина не давала дихати: у Львові онкологи видалили жінці 30-кілограмову ліпосаркому

Онкологи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру видалили 47-річній жінці пухлину вагою понад 30 кілограмів. Операція, яка тривала протягом 6 годин, пройшла успішно.

Спочатку пацієнтка, 47-річна жителька Івано-Франківської області, думала, що просто набрала вагу. Однак у неї діагностували рідкісну пухлину черевної порожнини – ліпосаркому.

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Як у пацієнтки діагностували ліпосаркому

За словами генерального директора онкоцентру Ігоря Ковальчука, ще 2 роки тому у пацієнтки почав збільшуватись живіт. Проте жінка не звертала уваги на тривожні симптоми.

До нас, у Львівський онкоцентр, звернулась пацієнтка віком 47 років. Два роки тому у неї почав збільшуватись живіт. Особливого значення вона цьому не надала, оскільки вважала, що набрала тільки зайву вагу,

– розповів Ковальчук.

До свого сімейного лікаря жінка прийшла у січні 2021 року. Під час ультразвукового обстеження медики виявили величезну пухлину в череві. За порадою лікаря пацієнтка звернулась до хірургів Львівського онкологічного центру. Й вже за кілька днів медики провели усі необхідні обстеження та підготували хвору до операції

Через пухлину жінка не могла дихати та їсти

За інформацією ZAXID.NET, завідувач відділення абдомінальної хірургії онкоцентру Мирон Огорчак розповів, що пацієнтка звернулася до лікарів лише тоді, коли їй стало важко ходити, дихати та їсти.

"У пацієнтки виявили пухлину заочеревинного простору, яка практично заповнила всю черевну порожнину. Вона стискала органи черевної порожнини. Жінка знала, що у неї є пухлина, але боялася йти до лікарів. Прийшла лише тоді, коли пухлина вже не давала їй нормально жити", – розповів Огорчак.

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Як відбувалась операція

Жінку прооперували на початку лютого 2021 року. До складу операційної бригади увійшли заввідділення Мирон Огорчак, хірурги Юрій Ковальчук та Петро Гиря, анестезіолог Тетяна Новіцька, анестезистка Ірина Бардашевська, операційна медсестра Ганна Когут. Операція з видалення ліпосаркоми тривала понад 6 годин.

Медикам вдалось успішно видалити гігантську пухлину вагою понад 30 кілограмів. Завдяки успішно проведеній операції прогноз у пацієнтки, за словами лікарів, є хорошим. Проте вона повинна регулярно проходили консультації в онколога. 15 лютого жінку виписали з онкоцентру додому.