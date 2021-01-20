У Львові у 2021 році можна буде здати непотрібну ялинку на утилізацію кількома способами – привезти на компостувальний майданчик, здати у мобільний пункт прийому або ж просто залишити біля сміттєвих контейнерів. Мер міста Андрій Садовий нагадав львів'янам адреси усіх місць, де приймають лісових красунь.

На компостувальний майданчик, що розташований на вулиці Пластовій, можна привезти ялинку у будь-який час доби. Своєю чергою, мобільні пункти прийому працюватимуть з 25 січня. Про це Садовий розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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Де у Львові можна здати ялинку на переробку

Садовий радить львів'янам, які цьогоріч мали вдома живі новорічні ялинки, здавати їх на утилізацію.

Є час прикрашати ялинку, а є час її розбирати. Можна затягувати цей момент до Стрітення, але рано чи пізно все одно прийдеться попрацювати. І не побийте іграшки – будуть на наступний рік! Ми у Львові цього разу використали торішню ілюмінацію, і не пошкодували,

– зазначив мер міста.

На компостувальний майданчик "Зелене Місто" новорічну красуню можна привезти у будь-який час доби. Він працює щодня. На думку Садового, це буде хорошою нагодою подивитись, як відбувається процес компостування.

Також ялинку можна здати на у ЛКП "Зелений Львів", що на вулиці Замарстинівській, 167А. Проте потрібно пам'ятати, що це підприємство працює з 9:00 до 18:00.

У Львові 25 та 26 січня з 11:00 до 15:00 працюватимуть мобільні пункти збору:

вулиця Володимира Великого, 14 а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");

вулиця Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");

проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ "Арсен");

вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Проте це ще не всі місця, де львів'яни можуть здати ялинку на утилізацію. Також 27 січня до 14:00 можна залишити дерева біля контейнерних майданчиків. Комунальні служби їх заберуть та передадуть на утилізацію.