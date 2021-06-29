Не поділили дорогу: на Львівщині водій Toyota вистрілив у пасажира Hyundai
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 28 червня трапився конфлікт між водіями Toyota Camry та Hyundai Santa FE. Під час сварки один з чоловіків вистрілив і пасажира автівки свого опонента.
Постраждалий звернувся за допомогою до лікарів. Медики, своєю чергою викликали поліцію.
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Водій Toyota вистрілив у пасажира
- Медики 28 червня зателефонували до правоохоронців і розповіли, що до них звернувся за допомогою 37-річний житель одного з сіл Золочівського району.
- Лікарі діагностували у нього поранення лівої щоки.
- Постраждалий зазначив, що приблизно о 21:00, між водієм автівки Hyundai Santa FE, пасажиром якої він був, виник конфлікт з водієм Toyota Camry.
- Під час сварки керманич Toyota здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя.
- До розкриття злочину залучили патрульних, оперативників кримінальної поліції та співробітників інших підрозділів поліції.
Чоловікові загрожує в'язниця
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину був причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби його затримали. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру в хуліганстві.
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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