Інцидент трапився о 8:00 на вулиці Гетьмана Мазепи. Про бійку водіїв повідомили свідки події у телеграм-каналі "Варта 1".

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Водії одного маршруту не поділили пасажирів

О 8:00 на вулиці Гетьмана Мазепи побились водії приміського маршруту №184а. Очевидиця події розповіла, що автобус одного керманича почав обганяти та підрізати іншого.

Водій моєї маршрутки зупинився, той, відповідно, теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив двері водія та почав його бити й одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт,

– зазначила пасажирка однієї з маршруток.

Водій, якого побили, вибіг за ключами, проте його колега вже поїхав. Постраждалий викликав на місце події поліцію.

Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій розповіла, що правоохоронці поїхали за водієм, який забрав ключі, у напрямку Рудного. Після цього поліцейські разом з ним повернулися на місце інциденту. Обох водіїв доставили у Шевченківський відділ поліції. Проте там постраждалий передумав писати заяву на свого нападника.

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Чоловіків відсторонили від роботи

Обслуговує приміський маршрут №184а сполученням Рудне – вулиця Щурата обслуговує перевізник "Успіх БМ". Директор управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький розповів, що вже розмовляв з керівництвом компанії. Наразі перевізник з'ясовує усі обставини події.

"На маршруті залучено 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком. Очевидно, вони потрапили у затори й змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з'ясування обставин", – додав Рудницький.

За словами посадовця, чоловіків притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Їм можуть виписати догану або ж звільнити.