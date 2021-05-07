Не помітив на нічній дорозі: на Львівщині водій Skoda на смерть збив пішохода – фото

На Львівщині 6 травня трапилась смертельна ДТП – водій Skoda збив 34-річного чоловіка. Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.
ДТП трапилась приблизно о 21:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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Водій Skoda на смерть збив чоловіка
- Аварія трапилась близько 21:30 на дорозі Броди – Лешнів у Золочівському районі.
- Водій Skoda, 47-річний житель Бродів, збив чоловіка.
- Пішохід, 34-річний житель району, отримав важкі травми.
- Він загинув на місці аварії.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Водій Skoda на смерть збив пішохода / Фото поліції Львівщини