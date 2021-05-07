Не помітив на нічній дорозі: на Львівщині водій Skoda на смерть збив пішохода – фото

На Львівщині 6 травня трапилась смертельна ДТП – водій Skoda збив 34-річного чоловіка. Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.

ДТП трапилась приблизно о 21:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

До теми На Львівщині лоб у лоб зіштовхнулись п'яні водії: неповнолітня потрапила в реанімацію – фото

Водій Skoda на смерть збив чоловіка

Аварія трапилась близько 21:30 на дорозі Броди – Лешнів у Золочівському районі.

Водій Skoda, 47-річний житель Бродів, збив чоловіка.

Пішохід, 34-річний житель району, отримав важкі травми.

Він загинув на місці аварії.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Особливо слід не нехтувати ними за складних дорожніх умов – мокрої дороги, недостатньої видимості тощо. Пішоходи, своєю чергою, повинні переходити дорогу лише у визначених місцях, а в темний час доби – мати на одязі світловідбивні елементи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.



Водій Skoda на смерть збив пішохода / Фото поліції Львівщини