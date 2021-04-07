На Львівщині 6 квітня трапилась ДТП – водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив 60-річного пішохода. Внаслідок зіткнення чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії.

Аварія трапилась близько опівночі неподалік села Гаї Золочівського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

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Як трапилась аварія

Близько опівночі на трасі Броди – Тернопіль біля села Гаї водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter, 23-річний житель Рівненської області, збив пішохода.

Внаслідок ДТП 60-річний місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік загинув на місці аварії.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути уважними під час руху вночі. Водіям слід ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Пішоходам, своєю чергою, необхідно бути уважними та мати на одязі світловідбивні елементи.



Водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини