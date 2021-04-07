Не помітив на нічній трасі: на Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка – фото
На Львівщині 6 квітня трапилась ДТП – водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив 60-річного пішохода. Внаслідок зіткнення чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько опівночі неподалік села Гаї Золочівського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
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Як трапилась аварія
- Близько опівночі на трасі Броди – Тернопіль біля села Гаї водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter, 23-річний житель Рівненської області, збив пішохода.
- Внаслідок ДТП 60-річний місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям.
- Чоловік загинув на місці аварії.
Водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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