Не помітив на нічній трасі: на Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 6 квітня трапилась ДТП – водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив 60-річного пішохода. Внаслідок зіткнення чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії.
Аварія трапилась близько опівночі неподалік села Гаї Золочівського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
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Водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини