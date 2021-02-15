Не помітив на нічній трасі: на Львівщині водій на смерть збив 18-річного велосипедиста – фото
На Львівщині 13 лютого трапилась смертельна ДТП – водій автівки Mercedes збив 18-річного велосипедиста. Хлопець отримав важкі травми та загинув на місці аварії.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 1:30 поблизу села Вербляни Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як трапилась ДТП
- Близько 1:30, на трасі Київ – Чоп поблизу села Вербляни 30-річний водій Mercedes, житель Івано-Франківської області, збив велосипедиста.
- Внаслідок ДТП 18-річний місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям.
- Хлопець помер на місці аварії.
Аварія трапилась вночі на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Водій Mercedes збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини
18-річний хлопець помер на місці ДТП / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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