На Львівщині 13 лютого трапилась смертельна ДТП – водій автівки Mercedes збив 18-річного велосипедиста. Хлопець отримав важкі травми та загинув на місці аварії.

Аварія трапилась близько 1:30 поблизу села Вербляни Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась ДТП

Близько 1:30, на трасі Київ – Чоп поблизу села Вербляни 30-річний водій Mercedes, житель Івано-Франківської області, збив велосипедиста.

Внаслідок ДТП 18-річний місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям.

Хлопець помер на місці аварії.



Аварія трапилась вночі на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Важливо! Велосипедистам слід обов'язково використовувати світловідбивачі на одязі та оснащувати ними свій транспортний засіб. Також під час руху в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар. Це допоможе водіям помітити вас та збереже ваше здоров'я й життя!



Водій Mercedes збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини



18-річний хлопець помер на місці ДТП / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини