Правоохоронці 27 листопада провели обшук у Міжнародному аеропорті "Львів". На думку мера Львова Андрія Садового, "комусь дуже сильно не подобається", що на львівському летовищі працюють успішні менеджери.

Обшук у Львівському аеропорті тривав протягом 10 годин. Слідчі дії відбувались у кримінальному провадженні, зареєстрованому ще 1,5 року тому. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Що відомо про обшук в аеропорті "Львів"

Кримінальне провадження щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг відкрили ще у 2018 році.

Проведення слідчих дій відбувалось у кримінальному провадженні, зареєстрованому ще 1,5 роки тому щодо діяльності аеропорту у сфері надання рекламних послуг – одного зі статутних видів діяльності аеропорту,

– повідомила пресслужба летовища.

Протягом 2019 – 2020 років аеропорт "Львів" двічі надавав документи у межах кримінального провадження. Також летовище послідовно та аргументовано доводило правомірність надання рекламних послуг. Аеропорт "Львів" залучив фахівців та отримав науковий висновок, який підтвердив законність здійснення рекламної діяльності. Проте слідство проігнорувало докази, які надало летовище.

Під час обшуків слідчі вилучили документи

У пресслужбі аеропорту розповіли, що метою кримінального провадження є "не встановлення істини у справі", а перешкоджання роботі. Адже правоохоронці примусово вилучили документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук.

Адвокати та юристи впевнені, що юридичні перспективи у даній справі відсутні. Саме тому, за словами пресслужби аеропорту "Львів", мета цього кримінального провадження – перешкоджання діяльності летовища.

"Здається, комусь дуже потрібно встановити операційний контроль над державним підприємством з достатнім фінансовим забезпеченням", – додала пресслужба аеропорту.

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Садовий відреагував на обшуки в аеропорті "Львів"

Мер Львова прокоментував обшук у Львівському аеропорту на своїй фейсбук-сторінці.

Нашій державі не потрібні успішні менеджери. До такого висновку можна прийти, якщо спробувати розібратись в тому, що відбувається зараз у Львівському аеропорті,

– заявив міський голова.

Садовий додав, що директорку аеропорту Тетяну Романовську звинувачують у зловживанні службовим становищем в інтересах летовища. Проте на думку мера Львова, причиною обшуків є те, що "комусь не подобається, що менеджмент в Україні може бути успішним".

Міський голова зазначив, що у 2019 році аеропорт "Львів" прийняв понад 2 мільйони пасажирів, а зараз, у період пандемії коронавірусу, керівництво летовища робить все, щоб "втримати працівників і дати людям можливість годувати свої сім’ї".

"Неодноразово аеропорт хотіли забрати в концесію – не вийшло. Тепер, очевидно, хочуть замінити керівника. Всі, хто знають Тетяну Романовську, добре розуміють, що цій жінці вистачить сили пережити всі ці нападки. Таню, з вами правда і львів'яни!" – підсумував Садовий.