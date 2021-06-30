Не пропустив пішохода: у Львові випадково затримали скутериста під наркотиками – фото

В інших порушників правоохоронці виявили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на наркотики, та ваги для фасування. В усіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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У скутериста знайшли 2 пакети наркотиків
- На вулиці Володимира Великого патрульні зупинили скутер Suzuki.
- Водій, наближаючись до пішохідного переходу, не пропустив пішохода.
- Правоохоронці помітили, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння.
- Проте він відмовився пройти огляд в медичному закладі.
- Під час перевірки у водія виявили 2 пакети з, ймовірно, наркотичними речовинами – білим порошком та канабісом.
- Патрульні склали винесли на нього постанову за "керування транспортним засобом водієм, позбавленим такого права".
- Окрім цього, на чоловіка склали протокол за повторне протягом року керування в стані сп'яніння.
У скутериста знайшли 2 пакети з підозрілими речовинами / Фото Патрульної поліції
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Наркотики були й в іншого водія скутера
- На вулиці Антоновича патрульні зупинили водія скутера за порушення правил дорожнього руху.
- Під час складання адмінматеріалів у поліцейських виникла підозра, що 26-річний чоловік намагається приховати вміст багажника.
- Тож правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу.
- В сумці багажника патрульні знайшли порошкоподібну та речовину рослинного походження, схожі на наркотичні, ваги та декілька поліетиленових пакетів.
В ще одного скутериста знайшли наркотики / Фото Патрульної поліції
Патрульні виявили канабіс у купюрі
- На вулиці Пулюя біля гаражного кооперативу патрульні помітили конфлікт між чоловіками.
- Вони голосно сперечалися та лаялись.
- Після зауваження поліцейських чоловіки почали підозріло поводитись.
- Поблизу на бетонній конструкції патрульні помітили купюру.
- На ній була речовина, схожа на наркотичну.
- Один з чоловіків зізнався, що це канабіс, і наркотики належать йому.
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Третій випадок трапився на вулиці Пулюя / Фото Патрульної поліції