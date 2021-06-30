В інших порушників правоохоронці виявили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на наркотики, та ваги для фасування. В усіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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У скутериста знайшли 2 пакети наркотиків

  • На вулиці Володимира Великого патрульні зупинили скутер Suzuki.
  • Водій, наближаючись до пішохідного переходу, не пропустив пішохода.
  • Правоохоронці помітили, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння.
  • Проте він відмовився пройти огляд в медичному закладі.
  • Під час перевірки у водія виявили 2 пакети з, ймовірно, наркотичними речовинами – білим порошком та канабісом.
  • Патрульні склали винесли на нього постанову за "керування транспортним засобом водієм, позбавленим такого права".
  • Окрім цього, на чоловіка склали протокол за повторне протягом року керування в стані сп'яніння.

Не пропустив пішохода: у Львові випадково затримали скутериста під наркотиками – фото
У скутериста знайшли 2 пакети з підозрілими речовинами / Фото Патрульної поліції

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Наркотики були й в іншого водія скутера

  • На вулиці Антоновича патрульні зупинили водія скутера за порушення правил дорожнього руху.
  • Під час складання адмінматеріалів у поліцейських виникла підозра, що 26-річний чоловік намагається приховати вміст багажника.
  • Тож правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу.
  • В сумці багажника патрульні знайшли порошкоподібну та речовину рослинного походження, схожі на наркотичні, ваги та декілька поліетиленових пакетів.

Не пропустив пішохода: у Львові випадково затримали скутериста під наркотиками – фото
В ще одного скутериста знайшли наркотики / Фото Патрульної поліції

Патрульні виявили канабіс у купюрі

  • На вулиці Пулюя біля гаражного кооперативу патрульні помітили конфлікт між чоловіками.
  • Вони голосно сперечалися та лаялись.
  • Після зауваження поліцейських чоловіки почали підозріло поводитись.
  • Поблизу на бетонній конструкції патрульні помітили купюру.
  • На ній була речовина, схожа на наркотичну.
  • Один з чоловіків зізнався, що це канабіс, і наркотики належать йому.

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Не пропустив пішохода: у Львові випадково затримали скутериста під наркотиками – фото
Третій випадок трапився на вулиці Пулюя / Фото Патрульної поліції