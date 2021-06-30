Не пропустив пішохода: у Львові випадково затримали скутериста під наркотиками – фото

В інших порушників правоохоронці виявили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на наркотики, та ваги для фасування. В усіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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У скутериста знайшли 2 пакети наркотиків

На вулиці Володимира Великого патрульні зупинили скутер Suzuki.

Водій, наближаючись до пішохідного переходу, не пропустив пішохода.

Правоохоронці помітили, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння.

Проте він відмовився пройти огляд в медичному закладі.

Під час перевірки у водія виявили 2 пакети з, ймовірно, наркотичними речовинами – білим порошком та канабісом.

Патрульні склали винесли на нього постанову за "керування транспортним засобом водієм, позбавленим такого права".

Окрім цього, на чоловіка склали протокол за повторне протягом року керування в стані сп'яніння.



У скутериста знайшли 2 пакети з підозрілими речовинами / Фото Патрульної поліції

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Наркотики були й в іншого водія скутера

На вулиці Антоновича патрульні зупинили водія скутера за порушення правил дорожнього руху.

Під час складання адмінматеріалів у поліцейських виникла підозра, що 26-річний чоловік намагається приховати вміст багажника.

Тож правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу.

В сумці багажника патрульні знайшли порошкоподібну та речовину рослинного походження, схожі на наркотичні, ваги та декілька поліетиленових пакетів.



В ще одного скутериста знайшли наркотики / Фото Патрульної поліції

Патрульні виявили канабіс у купюрі

На вулиці Пулюя біля гаражного кооперативу патрульні помітили конфлікт між чоловіками.

Вони голосно сперечалися та лаялись.

Після зауваження поліцейських чоловіки почали підозріло поводитись.

Поблизу на бетонній конструкції патрульні помітили купюру.

На ній була речовина, схожа на наркотичну.

Один з чоловіків зізнався, що це канабіс, і наркотики належать йому.

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Третій випадок трапився на вулиці Пулюя / Фото Патрульної поліції