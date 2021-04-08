У Львові 51-річний чоловік побив адвоката дружини / Фото з відкритих джерел

У Львові 51-річний чоловік накинувся з кулаками на адвоката своєї дружини. Домашньому насильнику не сподобався результат судового засідання – йому заборонили наближатись до дружини та дітей.