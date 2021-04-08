Не сподобалось рішення суду: у Львові домашній насильник побив адвоката дружини
У Львові 51-річний чоловік накинувся з кулаками на адвоката своєї дружини. Домашньому насильнику не сподобався результат судового засідання – йому заборонили наближатись до дружини та дітей.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Невдовзі відбудеться судове засідання щодо цієї справи. Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду.
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Чоловік побив адвокати після суду
- Наприкінці лютого у Львові відбулося судове засідання щодо 51-річного чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над своєю дружиною та донькою.
- За рішенням суду, львів'янину видали обмежувальний припис, який забороняє йому наближатися до дружини та доньки ближче, ніж на 50 метрів.
- Також йому заборонили будь-яке спілкування з ними, у тому числі телефоном, чи іншими засобами зв'язку.
- Після завершення засідання чоловік був дуже невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини.
- Він напав на правозахисника та декілька разів вдарив його у різні частини тіла.
- Адвокат отримав легкі тілесні ушкодження.
Зловмиснику загрожує до 5 років у в'язниці
Зловмиснику повідомили про підозру за нанесення тілесних ушкоджень людині, що надає правову допомогу. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду.
Якщо провину чоловіка доведуть під час судового засідання, йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
Фізичне чи психологічне насильство проти жінок / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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