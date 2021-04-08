Не сподобалось рішення суду: у Львові домашній насильник побив адвоката дружини

Джерело:Львівська облпрокуратура
У Львові 51-річний чоловік накинувся з кулаками на адвоката своєї дружини. Домашньому насильнику не сподобався результат судового засідання – йому заборонили наближатись до дружини та дітей.
Невдовзі відбудеться судове засідання щодо цієї справи. Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду.
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Зловмиснику повідомили про підозру за нанесення тілесних ушкоджень людині, що надає правову допомогу. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду.
Якщо провину чоловіка доведуть під час судового засідання, йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
Фізичне чи психологічне насильство проти жінок / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу