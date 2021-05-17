У міському бюджеті дещо бракує грошей для погашення робіт за 2020 рік. Цьогоріч їх вперше скеровуватимуть не лише на Львів, Винники та Брюховичі, а й на інші населені пункти, які увійшли до складу Львівської ОТГ.

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Чому Львів планує взяти кредит

Львів планує укласти договори про запозичення з банком "Укргазбанк" та акціонерним товариством "Державний Експортно-Імпортний банк України". Місто хоче отримати 390 мільйонів гривень кредиту. Ухвалу про запозичення, ймовірно, розглянуть 20 травня на засіданні Львівської міськради. Перед тим її розглядатимуть у профільних депутатських комісіях.

За словами голови постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Наталія Шелестак, у міськраді поки не було обговорення щодо цієї ухвали.

Ми не можемо закрити багатьох питань по бюджету розвитку. Йдеться і про погашення боргів за 2020 рік. Я проти кредиту, але ми не можемо залишити все, як є. А є приблизно 165 мільйонів гривень боргу за виконані роботи по Львову за минулий рік,

– зазначила посадовиця.

Шелестак додала, що також є великий борг за роботи у Винниках, але його ще не доєднали. Окрім цього, є борги за роботи на інших територіях Львівської ОТГ. За словами посадовиці, це "просто шалені суми".

Цікаво! Львівська міськрада у березні частково прийняла бюджет розвитку на 2021 рік. Вже у квітні ЛМР прийняла іншу частину бюджету. Загальний обсяг бюджету розвитку – понад 3 мільярди гривень.

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Місто планує позичити 390 мільйонів гривень

Львів планує взяти в "Укргазбанку" 220 мільйонів гривень кредиту. Запозичення місто отримає на 5 років. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною. Її розраховують виходячи з облікової ставки Нацбанку України в розмірі 7,5% річних плюс 2,5% річних маржі та плюс 1,3% річних комісії. Проте відсоткова ставка становитиме не більше 17% річних.

Своєю чергою, у "Державного Експортно-Імпортного банку України" Львів планує позичити 170 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У 2021 році майже мільярд гривень бюджетних коштів передбачили на сплату боргових гарантій та лізингу. Наприкінці грудня рада Львівської ОТГ затвердила бюджет територіальної громади на 2021 рік. Доходи бюджету становлять понад 11,14 мільярда гривень, а видатки – понад 10,69 мільярда гривень.