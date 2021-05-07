Про критичний стан моста місцеві жителі повідомляли напередодні. Переправу планували відремонтувати влітку 2021 року, проте вона не дочекалась і впала.

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Міст впав через рух вантажівок

Керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів, що фахівці напередодні інциденту встановили, що міст не витримає руху великогабаритних автомобілів. Тож біля нього встановили знаки про обмеження руху вантажівок. Проте водії не дотримувались правил дорожнього руху й все одно курсували аварійною переправою. Саме тому, за словами посадовця, трапилась катастрофа.

Ми зреагували – поставили обмеження для великогабаритних та вантажних машин. Ще раніше експерт з "Львівської політехніки" Максим Коваль проводив дослідження разом з Укравтодором щодо цієї споруди. Ми 2 місяці тому теж провели перевірку цього мосту,

– додав Береза.

Посадовець зазначив, що міст на трасі Львів – Луцьк дійсно визнали аварійним. Проте він все ще був проїзним для легковиків.

"Якби водії дотримувалися обмежень, по ньому не їздили б фури та перевантажені автомобілі – цього б не сталося", – заявив керівник САД Львівщини.

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Міст планували відремонтувати влітку

За словами Берези, міст у селі Гайок вже давно не відповідав за своїми характеристиками навантаженням, які там були. Окрім цього, його жодного разу капітально не ремонтували за весь час існування – майже 70 років. У 2020 році переправу включили до Програми відновлення, а в листопаді провели тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

У тендері перемогла міжнародна компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК. Орієнтовна вартість реконструкції споруди становила 74 мільйони гривень. Посадовець зазначив, що до середини травня проєкт реконструкції вже буде готовий. Тоді ж розпочнеться будівництво нової споруди. Закінчити його планують до кінця 2021 року.

"Зараз на місці події вже працює техніка, ми ліквідовуємо сам обвал. Але паралельно опрацьовуємо варіант спорудження тимчасового моста та тимчасового пішого переходу для мешканців цієї місцевості. А також, щоб відкрити шлях для швидкої допомоги, спецтехніки, доставки продуктів та інших служб", – додав Береза.

Коротко про падіння моста в селі Гайок