Не заплатив за воду – потрапив на білборд: у Стрию оригінально борються з боржниками

У Стрию вирішили боротись з боржниками нестандартно – "Стрийводоканал" вивісив адреси тих, хто не платив за воду, на білборди. Їх розмістили у різних районах міста.

Найменша сума боргу становить 4077 гривень. Своєю чергою, найбільша – понад 58 тисяч гривень.

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Адреси боржників вивісили на білбордах

На вулицях Стрия з'явились білборди з адресами боржників та сумами, які вони не сплатили за воду. В такий оригінальний спосіб "Стрийводоканал" спонукає людей оплачувати рахунки.

"Стрийводоканал" бореться з боржниками. На вулицях міста з'явилися нові білборди,

– повідомили у міськраді.

Щоб потрапити на білборд у список боржників достатньо не сплатити за воду 4 тисячі гривень. Адреси людей, які винні "Стрийводоканалу" менше, вирішили не оприлюднювати.

Усього в Стрию з'явились 4 такі білборди. Їх розмістили у різних районах міста, де проживають боржники. На щитах вказана адреса неплатника та сума, яку він винен. Список підписали фразою "Вами "пишається" громада міста".

Дивіться фото білбордів з адресами боржників / Фото Стрийської міськради

На білбордах з'явились адреси лише злісних боржників

За інформацією ZAXID.NET, щити з адресами боржників встановили 5 червня. Станом на 7 червня ніхто з них так і не оплатив рахунки. Загалом жителі Стрия заборгували за воду приблизно 540 тисяч гривень.

"Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюднили", – розповів начальник відділу збуту "Стрийводоканалу" Василь Хомка.

На кожному білборді розмістили від 18 до 20 адрес. Цікаво, що такі ж щити у 2019 році встановили у Мукачево. Проте наразі невідомо, чи цей спосіб боротьби з боржниками якось допоміг.