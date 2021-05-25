Небезпечна знахідка: львів'янин виявив шматок скла у кебабі – фото

Львів'янин Володимир Кубай 24 травня виявив жахливу знахідку в кебабі, який придбав у закладі "Кебаб Шеф". У шаурмі його дружини був гострий шматок пластику або скла.

Львів'янин розповів про неприємний інцидент на фейсбук-сторінці "Варта 1". Проте невдовзі видалив свій допис, ймовірно, на прохання адміністрації закладу.

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У кебабі знайшли гострий шматок пластику

Володимир Кубай розповів, що придбав 2 стандартні кебаби для себе та своєї дружини у закладі "Кебаб Шеф" на вулиці Героїв УПА. Прийшовши додому, подружжя почало обідати, проте насолодитись смачною стравою у них не вийшло.

Дружину щось кольнуло у роті. Коли вкусила шматок, то одразу виплюнула і була у шоці, тому що шматок чогось гострого (чи то скла, чи якогось твердого пластику) був у цій шаурмі,

– розповів львів'янин.

За словами чоловіка, було незрозуміло, чи встигла дружина ковтнути якусь кількість пластику. Проте подружжя сподівалось, що той шматок, який вони знайшли, був єдиним. У дописі, який оприлюднив львів'янин, мовилось, що він написав скаргу на електронну пошту закладу.



Львів'янин знайшов у шаурмі шматок пластику / Скриншот зі сторінки "Варта 1"

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Адміністрація "Кебаб Шеф" відреагувала на інцидент

Через деякий час допис чоловіка зник з фейсбук-сторінки "Варта 1". У коментарі 24 каналу львів'янин розповів, що керівництво закладу відреагувало на прикрий інцидент, який з ним трапився.

"Дуже вибачались та віддали гроші за кебаб. Ще подарували дружині букет квітів", – розповів чоловік.

Володимир додав, що після цього він видалив свій допис.

24 канал також звернувся за офіційним коментарем у "Кебаб Шеф". Відповідь закладу була доволі лаконічною: "Інцидент вичерпано". На запитання, як керівництво відреагувало на цей випадок й чи отримав кухар догану, у "Кебаб Шефі" не відповіли, а лише ще раз зазначили, що "інцидент – відсутній".



Чоловік придбав шаурму в "Кебаб Шеф" / Фото Volodymyr Kubai



Всередині кебабу був шматок скла чи пластику / Фото Volodymyr Kubai



Заклад повернув чоловікові гроші / Фото Volodymyr Kubai



Чоловік купив кебаб у закладі на вулиці Героїв УПА / Фото Volodymyr Kubai