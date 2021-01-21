Небезпечна знахідка: у центрі Львова в під'їзді зібрали півкілограма ртуті – фото
У львівському під'їзді знайшли півкілограма ртуті / ДСНС Львівщини
У під'їзді будинку в центрі Львова 21 січня знайшли 550 грамів ртуті. На місце виклику негайно виїхали надзвичайники, які успішно зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.
Інцидент трапився близько 13:18. Ртуть зібрали та передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради для утилізації. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
Цікаво Дитина залишилась без батька: на Львівщині родина отруїлась чадним газом – фото
Як у львівському під'їзді знайшли ртуть
- Близько 13:18 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Куліша в під’їзді на першому поверсі 2-поверхового будинку виявили ртуть.
- На місце виклику негайно виїхали співробітники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС.
- Рятувальники механічним способом зібрали 550 грамів ртуті.
- Усю ртуть передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР для зберігання та наступної утилізації.
Інцидент трапився близько 13:18 / Фото ДСНС Львівщини
Як безпечно зібрати ртуть
- Якщо ви ненароком розбили ртутний термометр, не панікуйте!
- Спочатку потрібно відкрити вікно, щоб кімната могла добре провітритись, адже найнебезпечнішими є саме пари ртуті.
- Потім потрібно обмежити доступ у приміщення. Дітей, тварин та сторонніх людей необхідно вивести з кімнати.
- Після цих нескладних дій ртуть слід зібрати у банку, використовуючи грушу для клізм або аркуші паперу.
- Після того, як ви берете усю ртуть її необхідно залити водою.
- Ні в якому разі не застосовуйте порохотяг, адже після цього його доведеться викинути.
- Також необхідно обробити підлогу чи місце, де розлилась ртуть, розчином марганцівки – 2 грами марганцівки на 1 літр води.
- Після цього потрібно помити місце мильною водою, а ганчірки викинути.
- Якщо у вас немає вдома марганцівки, можна кілька разів помити підлогу, використовуючи миючі засоби.
Ртуть знайшли у під'їзді на вулиці Куліша / Фото ДСНС Львівщини
Ртуть передали на утилізацію / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною