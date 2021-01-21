У під'їзді будинку в центрі Львова 21 січня знайшли 550 грамів ртуті. На місце виклику негайно виїхали надзвичайники, які успішно зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.

Інцидент трапився близько 13:18. Ртуть зібрали та передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради для утилізації. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво Дитина залишилась без батька: на Львівщині родина отруїлась чадним газом – фото Як у львівському під'їзді знайшли ртуть Близько 13:18 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Куліша в під’їзді на першому поверсі 2-поверхового будинку виявили ртуть.

На місце виклику негайно виїхали співробітники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС.

Рятувальники механічним способом зібрали 550 грамів ртуті.

Усю ртуть передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР для зберігання та наступної утилізації. Зверніть увагу! Ртуть має властивість вражати нервову систему, а тривалий її вплив та накопичення в організмі людини навіть можуть викликати божевілля.

Інцидент трапився близько 13:18 / Фото ДСНС Львівщини Як безпечно зібрати ртуть Якщо ви ненароком розбили ртутний термометр, не панікуйте !

! Спочатку потрібно відкрити вікно , щоб кімната могла добре провітритись, адже найнебезпечнішими є саме пари ртуті.

, щоб кімната могла добре провітритись, адже найнебезпечнішими є саме пари ртуті. Потім потрібно обмежити доступ у приміщення . Дітей, тварин та сторонніх людей необхідно вивести з кімнати.

. Дітей, тварин та сторонніх людей необхідно вивести з кімнати. Після цих нескладних дій ртуть слід зібрати у банку , використовуючи грушу для клізм або аркуші паперу.

, використовуючи грушу для клізм або аркуші паперу. Після того, як ви берете усю ртуть її необхідно залити водою.

Ні в якому разі не застосовуйте порохотяг , адже після цього його доведеться викинути.

, адже після цього його доведеться викинути. Також необхідно обробити підлогу чи місце, де розлилась ртуть, розчином марганцівки – 2 грами марганцівки на 1 літр води.

чи місце, де розлилась ртуть, – 2 грами марганцівки на 1 літр води. Після цього потрібно помити місце мильною водою, а ганчірки викинути .

. Якщо у вас немає вдома марганцівки, можна кілька разів помити підлогу, використовуючи миючі засоби.

Ртуть знайшли у під'їзді на вулиці Куліша / Фото ДСНС Львівщини

Ртуть передали на утилізацію / Фото ДСНС Львівщини