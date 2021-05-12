Інцидент трапився о 13:25. На час пошукових робіт рух через піший перехід припинили.
До теми Фейкове мінування Верховної Ради: жартівнику повідомили про підозру
На території митного поста "Мостиська" знайшли підозрілу сумку
- У ДСНС Львівщини розповіли, що о 13:46 надійшло повідомлення, що в селі Шегині на вулиці Дружби знайшли невідому сумку.
- Потенційно небезпечну знахідку виявили на нейтральній території пішого переходу митного поста "Мостиська".
- На місце виклику негайно скерували відповідні служби.
- О 13:25 рух через піший перехід припинили.
- Вибухотехніки обстежили вміст сумки та прилеглу територію. Проте жодних небезпечних предметів не виявили.
- Пошукові роботи завершили о 16:36, а вже о 16:52 рух через перехід відновили.
Коротко про останні "замінування" в Україні
- На електронну пошту поліції 5 травня прийшов лист про замінування 4 кладовищ у Львові. Правоохоронці ретельно обстежили території цвинтарів, проте вибухівки так і не знайшли.
- У Києві 28 квітня повідомили про мінування Верховної Ради. Проте депутатів та інших людей не евакуювали. Правоохоронці вибухівки не знайшли.
- У Львові 22 квітня повідомили про замінування двох ТРЦ – Forum та King Cross Leopolis. З ТРЦ евакуювали 2 тисячі людей. На щастя, інформація також виявилась хибною.
- 20 квітня харківські правоохоронці отримали повідомлення, що на території Сумського ринку заклали вибухівку. Детальна перевірка приміщень тривала цілий день, проте поліція нічого не знайшла.
- В Одесі на Французькому бульварі 20 квітня знайшли підозрілу паперову коробку. На місце викликали вибухотехніків, а одну з головних вулиць міста тимчасово перекрили. У коробці лежав муляж саморобної вибухівки та бойова граната.