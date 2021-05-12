Небезпечна знахідка: на території митного поста "Мостиська" виявили підозрілу сумку

На території пішого переходу митного поста "Мостиська" 11 травня виявили підозрілу сумку. Вибухотехніки обстежили знахідку, проте жодних небезпечних предметів не виявили.

Інцидент трапився о 13:25. На час пошукових робіт рух через піший перехід припинили.

До теми Фейкове мінування Верховної Ради: жартівнику повідомили про підозру

На території митного поста "Мостиська" знайшли підозрілу сумку

У ДСНС Львівщини розповіли, що о 13:46 надійшло повідомлення, що в селі Шегині на вулиці Дружби знайшли невідому сумку.

Потенційно небезпечну знахідку виявили на нейтральній території пішого переходу митного поста "Мостиська".

На місце виклику негайно скерували відповідні служби.

О 13:25 рух через піший перехід припинили.

Вибухотехніки обстежили вміст сумки та прилеглу територію. Проте жодних небезпечних предметів не виявили.

Пошукові роботи завершили о 16:36, а вже о 16:52 рух через перехід відновили.

Коротко про останні "замінування" в Україні