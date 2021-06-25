Дивний челендж вже дійшов і до Львова. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як неповнолітні хлопці збирають "трофеї".

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Львівські школярі підхопили небезпечний челендж

На відео камери спостереження, яке оприлюднили в мережі, видно як троє дітей крадуть ковпачки з коліс авто. На такий злочин школярі йдуть заради лайків у тіктоці.

Учасники нового челенджу полюють не за всіма ковпачками. Вони обирають найгарніші – незвичайної форми, кольорові або з логотипами. Після цього діти хизуються своїми "скарбами" перед однолітками у тіктоці.

Найдосвідченіші навіть знімають відео, у яких розповідають, як краще відкрутити ковпачок. Також нерідко школярі-бізнесмени їх продають.

Дивіться відео, як львівські школярі крадуть ковпачки з коліс автівок:

Учасники челенджу можуть мати неприємності з поліцією

Цей дивний челендж швидко набрав популярності серед українських школярів. Про викрадення ковпачків з автомобільних коліс повідомляли у Києві, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та інших містах країни.

Власники автівок, які постраждали внаслідок пустощів школярів, закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми. За їхніми словами, з ними потрібно провести виховні розмови, адже за такий челендж дітям може загрожувати кримінальна відповідальність.

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