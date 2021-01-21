Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про небезпечні природні явища на Львівщині 22 січня. Дороги Львова та області огорне ожеледиця, а вітер подекуди посилюватиметься до штормових значень

Теплий сектор циклону з центром над Норвегією сприятиме теплій погоді на Львівщині 22 січня. Подекуди падатиме дощ. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 22 січня

Синоптики передбачають, що 22 січня теплий сектор циклону з центром над Норвегією сприятиме теплій погоді. На півдні Львівської області очікують опади, переважно у вигляді дощу. Впродовж доби атмосферний тиск та відносна вологість повітря коливатимуться.

Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер південного напрямку, помірний. Проте синоптики очікують, що інколи він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Температура повітря у Львові та області вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 22 січня дороги Львівщини огорне ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути дуже уважними під час руху та дотримуватись нескладних правил – водіям слід обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби, а пішоходам потрібно носити неслизьке взуття й переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.