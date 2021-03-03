Львівська мерія застерігає містян бути обачними та не купувати квартири у неперевірених забудовників. Міська ДАБК оприлюднила оновлений перелік недобросовісних забудовників та підрядників.

Щоб вберегтися від купівлі квартири у недобросовісного забудовника, потрібно перевірити житловий комплекс на сайті з картою будівництв Львова. Там можна отримати усю інформацію про ведення будівництва будь-якого ЖК.

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При купівлі квартири завжди потрібно перевіряти дозвільні документи

Виконувач обов'язків директора Інспекції ДАБК Львова Тарас Павлишин розповів, що при купівлі нерухомості першочергово потрібно перевіряти наявність дозвільних документів на будівництво.

Громадяни, які хочуть купити квартиру, насамперед мають вимагати дозвільні документи на будівництво. Якщо вони мають сумніви, то вони можуть звернутись до нас, в Інспекцію ДАБК, для отримання консультації, підтвердження того, чи дійсно є такі документи, чи їх насправді немає,

– зазначив Павлишин.

За словами посадовця, ДАБК не може рекомендувати купувати квартири у якогось певного забудовника, тому що "це неправильно". Проте в інспекції можуть сказати, чи має компанія усі дозвільні документи на будівництво.

Перелік недобросовісних підрядників та забудовників Львова

Міська ДАБК оновили перелік недобросовісних забудовників та підрядників Львова.

"У процесі хтось виправився та усунув порушення, а хтось новий з’явився. У нас рік часу не було права проводити перевірки, ми тільки відновили свою роботу з першого січня. Станом на сьогодні ми вже проводимо перевірки й виявляємо факти порушень. Також ми вже виграли деякі суди по знесенню", – підсумував Павлишин.

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Оновлений перелік недобросовісних підрядників та забудовників:

Будівельна компанія "Ірокс" ;

; Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферозіт" (Ідентифікаційний код юридичної особи 37961273);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 37961273); Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об'єднання по агропромисловому будівництву "Львівоблагропромбуд" (Ідентифікаційний код юридичної особи 03089153);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 03089153); Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва" (Ідентифікаційний код юридичної особи 40117191);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 40117191); Обслуговуючий кооператив "Вілла Варшава" (Ідентифікаційний код юридичної особи 40435557);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 40435557); Обслуговуючий кооператив "Престиж Умань" (Ідентифікаційний код юридичної особи 41145375);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 41145375); Громадська організація "Наше ідеальне місто" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36761715);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 36761715); Товариство з обмеженою відповідальністю "Колібрі" (Ідентифікаційний код юридичної особи 13840517);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 13840517); Товариства з обмеженою відповідальністю "Голуба Лагуна" (Ідентифікаційний код юридичної особи 23965705);

(Ідентифікаційний код юридичної особи 23965705); Товариство з обмеженою відповідальністю "Олдімстрой" (Ідентифікаційний код юридичної особи 39031261).

(Ідентифікаційний код юридичної особи 39031261). Також, за інформацією Інспекції ДАБК, суб'єкт містобудування Кіт Микола Юрійович продавав квартири у багатоквартирному житловому будинку, що розташований за адресою вулиця Петлюри, 7а. Львівська міська рада не видавала містобудівні умови та обмеження на будівництво цього будинку.

Зверніть увагу! Ознайомитись з інтерактивною картою незаконних будівництв у Львові можна на сайті Західноукраїнської асоціації забудовників.