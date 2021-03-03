Недобросовісні забудовники Львова: у ДАБК розповіли, як не потрапити в халепу, купуючи житло

Джерело:Львівська міськрада
Львівська мерія застерігає містян бути обачними та не купувати квартири у неперевірених забудовників. Міська ДАБК оприлюднила оновлений перелік недобросовісних забудовників та підрядників.
Щоб вберегтися від купівлі квартири у недобросовісного забудовника, потрібно перевірити житловий комплекс на сайті з картою будівництв Львова. Там можна отримати усю інформацію про ведення будівництва будь-якого ЖК.
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Виконувач обов'язків директора Інспекції ДАБК Львова Тарас Павлишин розповів, що при купівлі нерухомості першочергово потрібно перевіряти наявність дозвільних документів на будівництво.
Громадяни, які хочуть купити квартиру, насамперед мають вимагати дозвільні документи на будівництво. Якщо вони мають сумніви, то вони можуть звернутись до нас, в Інспекцію ДАБК, для отримання консультації, підтвердження того, чи дійсно є такі документи, чи їх насправді немає,
– зазначив Павлишин.
За словами посадовця, ДАБК не може рекомендувати купувати квартири у якогось певного забудовника, тому що "це неправильно". Проте в інспекції можуть сказати, чи має компанія усі дозвільні документи на будівництво.
Міська ДАБК оновили перелік недобросовісних забудовників та підрядників Львова.
"У процесі хтось виправився та усунув порушення, а хтось новий з’явився. У нас рік часу не було права проводити перевірки, ми тільки відновили свою роботу з першого січня. Станом на сьогодні ми вже проводимо перевірки й виявляємо факти порушень. Також ми вже виграли деякі суди по знесенню", – підсумував Павлишин.
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Оновлений перелік недобросовісних підрядників та забудовників: