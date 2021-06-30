Однією із найбільш постраждалих вулиць вкотре стала Сахарова. Там на дорогах дощ утворив "озера".
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Наслідки негоди у Львові
Вулицю сильно затопило, оминути воду неможливо. Автомобілі намагаються проїхати, однак не всім це вдається. Зокрема, у воді застрягла машина служби таксі Opti. Рятувальники були змушені штовхати її.
Вулиці Львова затопило: Фото Олександра Марчака, 24 канал
Рятувальники штовхають авто Opti: дивіться відео
Машини плавають вулицями: дивіться відео
Злива у Львові: що відомо
- Містом знову пройшла сильна злива та штормовий вітер, місцями падав град.
- Через опади у Львові знову попадали дерева, знеструмлені вулиці та зупинився електротранспорт.
- Затопило проспект Свободи та вулицю Крива Липа. Ба більше, негода пошкодила дах на вулиці Магазиновій.