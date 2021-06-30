Однією із найбільш постраждалих вулиць вкотре стала Сахарова. Там на дорогах дощ утворив "озера".

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Наслідки негоди у Львові

Вулицю сильно затопило, оминути воду неможливо. Автомобілі намагаються проїхати, однак не всім це вдається. Зокрема, у воді застрягла машина служби таксі Opti. Рятувальники були змушені штовхати її.

Вулиці Львова затопило: Фото Олександра Марчака, 24 канал

Рятувальники штовхають авто Opti: дивіться відео

Машини плавають вулицями: дивіться відео

Злива у Львові: що відомо