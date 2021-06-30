Негода не відступає: на Львівщині оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, 30 червня на Львівщині знову будуть грози та шквальний вітер. В області оголосили штормове попередження.

Також на Львівщині прогнозують град. Однак температура повітря залишатиметься високою – до 31 градуса вище нуля.

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На Львівщині оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 30 червня буде хмарно. Вдень на території усієї області очікують грозові дощі, а місцями – град.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви штормового вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, а вдень – від 29 до 31 градуса вище нуля.

Через несприятливі погодні умови ДСНС оголосила штормове попередження. Рівень небезпеки – "жовтий". Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки.

Під час грози не слід ходити під розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами. Краще перечекати негоду у приміщенні й взагалі не виходити на вулицю.

У Львові 25 червня вирувала негода . Місто накрили сильний буревій та злива. Штормовий вітер повалив сотні дерев . Деякі з них потрощили автівки та обірвали лінії електропередач.



Прогноз погоди на Львівщині на 30 червня / Дані Укргідрометцентру

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