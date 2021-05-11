У будинку немає ні води, ні газу, – Садовий розповів про масштабну пожежу на вулиці Виговського

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Усі служби Львова наразі активно працюють, щоб відновити подачу до будинку світла, води та газу.

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У будинку відключили усі комунікації

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що через пожежу у будинку на вулиці Виговського відключили усі комунікації.

Вчора у нас була екстрена ситуація на вулиці Виговського, 1 – в 45-квартирному будинку на 2 поверсі сталася пожежа. Через серйозне задимлення рятувальникам довелося евакуювати всіх мешканців будинку, кілька годин тривала ліквідація пожежі,

– зазначив міський голова.

Садовий додав, що, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте у будинку немає ні води, ні світла, ні газу. Тож усі комунальні служби наразі активно працюють.

"Наші всі служби активно працюють, плануємо до кінця дня все відновити", – підсумував мер.



На вулиці Виговського спалахнула масштабна пожежа / Фото ДСНС Львівщини

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Коротко про пожежу на вулиці Виговського

У ДСНС Львівщини розповіли, що о 20:49 10 травня надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Виговського. Загорілась одна з квартир на 2 поверсі 10-поверхівки. Також вогонь спалахнув у загальному коридорі на 2 та 3 поверхах.

на 2 поверсі 10-поверхівки. Також на 2 та 3 поверхах. На місце виклику негайно виїхали рятувальники. Пожежу на 2 та 3 поверхах вогнеборці локалізували о 21:19, а ліквідували – о 21:22.

Проте вогонь також поширився евакуаційною сходовою кліткою з 2 по 10 поверх , надбудовою на даху будівлі та основною сходовою кліткою з 3 по 5 поверх. Надзвичайники ліквідували пожежу о 23:04.

, надбудовою на даху будівлі та основною сходовою кліткою з 3 по 5 поверх. Надзвичайники ліквідували пожежу о 23:04. Внаслідок інциденту 2 людини, подружжя 1936 та 1938 років народження, отруїлись продуктами горіння . Постраждалих в стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

. Постраждалих в стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі у квартирі на 2 поверсі, речі в коридорах на 2 та 3 поверхах, речі на евакуаційній сходовій клітці з 2 по 10 поверх та дерев'яну покрівлю надбудови на горищі. Окрім цього, пожежа знищила облицювання стін основної сходової клітки з 3 по 5 поверхи.

Надзвичайники врятували 112 людей , серед яких – 15 дітей.

, серед яких – 15 дітей. До ліквідації пожежі залучили 50 надзвичайників та 11 одиниць спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини пожежі.



Наразі на місці пожежі працюють аварійні служби / Фото ДСНС Львівщини