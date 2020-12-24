Неможливо проїхати: у Львові 24 грудня утворились жахливі затори
У Львові 24 грудня впродовж дня на дорогах були затори. Станом на 18:45 ситуація лише погіршилась через дощ і закінчення робочого дня у багатьох автомобілістів.
Напередодні 3 вихідних днів у Львові утворились жахливі затори. Наразі найгірша ситуація у центрі міста. Про це свідчать дані Google Maps.
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Затори у Львові 24 грудня
Практично усі вулиці Львова наразі перенавантажені. Найгірша ситуація у центрі міста та вулицях, що розташовані поблизу.
- Традиційно, тягнучки утворились на площі Митній та на вулиці Личаківській поблизу "Винниківського ринку".
- Також складно проїхати на вулицях Винниченка у бік Високого Замку та Замарстинівській біля Храму Святого Миколая.
- На проспекті Свободи також утворились затори у бік вулиці Городоцької.
- Через ремонт вулиці Бандери багато вулиць, що розташовані поблизу також "стоять". Важко проїхати на вулицях Чупринки, Єфремова та Київській.
Ситуацію з заторами на дорогах значно погіршили погодні умови. Детальніше про затори у Львові можна дізнатись на фото нижче. Червоним кольором позначені зони з найгіршими заторами, помаранчевим – зі слабшими.
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