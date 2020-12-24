У Львові 24 грудня впродовж дня на дорогах були затори. Станом на 18:45 ситуація лише погіршилась через дощ і закінчення робочого дня у багатьох автомобілістів.

Напередодні 3 вихідних днів у Львові утворились жахливі затори. Наразі найгірша ситуація у центрі міста. Про це свідчать дані Google Maps. Цікаво П'яним потрапив у ДТП: у Львові засудили механіка, який вкрав позашляховик клієнта – фото Затори у Львові 24 грудня Практично усі вулиці Львова наразі перенавантажені. Найгірша ситуація у центрі міста та вулицях, що розташовані поблизу. Традиційно, тягнучки утворились на площі Митній та на вулиці Личаківській поблизу "Винниківського ринку".

та на вулиці поблизу "Винниківського ринку". Також складно проїхати на вулицях Винниченка у бік Високого Замку та Замарстинівській біля Храму Святого Миколая.

біля Храму Святого Миколая. На проспекті Свободи також утворились затори у бік вулиці Городоцької.

Через ремонт вулиці Бандери багато вулиць, що розташовані поблизу також "стоять". Важко проїхати на вулицях Чупринки, Єфремова та Київській. Ситуацію з заторами на дорогах значно погіршили погодні умови. Детальніше про затори у Львові можна дізнатись на фото нижче. Червоним кольором позначені зони з найгіршими заторами, помаранчевим – зі слабшими.

Затори у Львові 24 грудня / Скриншот Google Maps