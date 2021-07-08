Неподалік Львова на таксиста напали з ножем: він потрапив у реанімацію – фото
Джерело:поліція Львівщини
У Наварії 8 липня посеред дороги перехожий знайшов пораненого ножем таксиста. Наразі постраждалий перебуває у реанімації. Правоохоронці намагаються знайти нападника.
Таксистові завдали чотирьох ударів ножем. Наразі невідомо, чи злочин скоїла група людей, чи один зловмисник.
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Пораненого таксиста знайшов перехожий
- Приблизно о 2:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від перехожого.
- Він розповів, що на одній з вулиць у селі Наварія знайшов пораненого чоловіка.
- На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили особу пораненого.
- Ним виявився 32-річний львів'янин, який працював таксистом.
- Неподалік поліцейські побачили його автомобіль BMW.
Чоловіка знайшли посеред дороги / Фото поліції Львівщини
Таксист потрапив у реанімацію
Постраждалого госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімації. Медики виявили на його грудях та животі 4 ножові поранення.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання нападника. Також вони розв'язують питання правової кваліфікації події.
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Правоохоронці шукають зловмисника / Фото поліції Львівщини