Неподалік Львова на таксиста напали з ножем: він потрапив у реанімацію – фото

У Наварії 8 липня посеред дороги перехожий знайшов пораненого ножем таксиста. Наразі постраждалий перебуває у реанімації. Правоохоронці намагаються знайти нападника.

Таксистові завдали чотирьох ударів ножем. Наразі невідомо, чи злочин скоїла група людей, чи один зловмисник.

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Пораненого таксиста знайшов перехожий

Приблизно о 2:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від перехожого.

Він розповів, що на одній з вулиць у селі Наварія знайшов пораненого чоловіка.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці встановили особу пораненого.

Ним виявився 32-річний львів'янин, який працював таксистом.

Неподалік поліцейські побачили його автомобіль BMW.



Чоловіка знайшли посеред дороги / Фото поліції Львівщини

Таксист потрапив у реанімацію

Постраждалого госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімації. Медики виявили на його грудях та животі 4 ножові поранення.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання нападника. Також вони розв'язують питання правової кваліфікації події.

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Правоохоронці шукають зловмисника / Фото поліції Львівщини