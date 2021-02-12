У Львові планують побудувати 5-поверховий готельно-офісний центр у мікрорайоні Підзамче, що неподалік центру міста. Виконком Львівської міськради вже погодив містобудівні умови і обмеження на нове будівництво.

Готель планують побудувати на вулиці Богдана Хмельницького. Містобудівні умови та обмеження погодили під час засідання виконкому ЛМР 11 лютого.

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Що відомо про будівництво нового готелю

Новий готель побудують біля колишнього "Алмазінстурменту" на вулиці Хмельницького, 106. Зараз там розташована 2-поверхова будівля, яку знесуть.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що готель побудують в глибині земельної ділянки, тому він не буде помітний з вулиці Хмельницького.

Дивіться візуалізацію майбутнього готелю на Хмельницького / Фото ZAXID.NET

У новому 5-поверховому готельно-офісному центрі розмістять підземний паркінг. Загалом у готелі буде 58 номерів. Містобудівні умови та обмеження на нове будівництво отримав львів’янин Руслан Вареницький.

Зверніть увагу! Наразі на території "Алмазінстурменту" будують ЖК "Підзамче.Брама", який є частиною проєкту "Містечко Підзамче" будівельної компанії "РІЕЛ".