Через замети швидка не могла під'їхати до будинку пацієнтки / Фото з відкритих джерел (Ілюстративне фото)

На Львівщині 15 лютого надзвичайники допомогли медикам швидкої допомоги врятувати пацієнтку. Жінку несли 1,5 кілометра через замети, адже під'їхати до її помешкання було неможливо.