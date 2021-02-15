Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео
Через замети швидка не могла під'їхати до будинку пацієнтки / Фото з відкритих джерел (Ілюстративне фото)
На Львівщині 15 лютого надзвичайники допомогли медикам швидкої допомоги врятувати пацієнтку. Жінку несли 1,5 кілометра через замети, адже під'їхати до її помешкання було неможливо.
Джерело:ДСНС Львівщини
Рятувальники несли пацієнтку на ношах засніженою дорогою. Карета швидкої медичної допомоги застрягла біля села Чижичі Стрийського району.
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Як надзвичайники допомогли врятувати пацієнтку
- Надзвичайникам 10:26 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої.
- Лікар розповів, що не може проїхати до місця виклику, щоб надати меддопомогу жінці, яка її потребує.
- До місця події вирушили рятувальники з пожежно-рятувального поста села Ходорів.
- Вони встановили, що карета швидкої перебуває поблизу села Чижичі й через велику кількість снігу не може доїхати до помешкання пацієнтки.
- Рятувальники та медики вирішили піти до хворої пішки. Їм довелось йти близько 1,5 кілометра засніженою дорогою.
- Після огляду пацієнтки, 57-річної місцевої жительки, фельдшер вирішив її госпіталізувати.
- Тому надзвичайники тим самим шляхом перенесли жінку на медичних ношах до карети швидкої.
- Після цього рятувальники відбуксували автомобіль медиків та супроводили його до Ходорівської міської лікарні.
Дивіться відео, як рятувальники допомогли медикам:
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