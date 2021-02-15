Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео

На Львівщині 15 лютого надзвичайники допомогли медикам швидкої допомоги врятувати пацієнтку. Жінку несли 1,5 кілометра через замети, адже під'їхати до її помешкання було неможливо.
Рятувальники несли пацієнтку на ношах засніженою дорогою. Карета швидкої медичної допомоги застрягла біля села Чижичі Стрийського району.
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Як надзвичайники допомогли врятувати пацієнтку
- Надзвичайникам 10:26 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої.
- Лікар розповів, що не може проїхати до місця виклику, щоб надати меддопомогу жінці, яка її потребує.
- До місця події вирушили рятувальники з пожежно-рятувального поста села Ходорів.
- Вони встановили, що карета швидкої перебуває поблизу села Чижичі й через велику кількість снігу не може доїхати до помешкання пацієнтки.
- Рятувальники та медики вирішили піти до хворої пішки. Їм довелось йти близько 1,5 кілометра засніженою дорогою.
- Після огляду пацієнтки, 57-річної місцевої жительки, фельдшер вирішив її госпіталізувати.
- Тому надзвичайники тим самим шляхом перенесли жінку на медичних ношах до карети швидкої.
- Після цього рятувальники відбуксували автомобіль медиків та супроводили його до Ходорівської міської лікарні.
Дивіться відео, як рятувальники допомогли медикам: