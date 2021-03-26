Несподівано померла депутатка Львівської міськради Олена Пасевич
У п'ятницю, 26 березня, раптово померла 42-річна депутатка Львівської міськради Олена Пасевич. Причини смерті жінки наразі невідомі.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Жінка була членкинею "Європейської солідарності". Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на раптову смерть Олени.
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Він висловив щирі співчуття всім рідним та близьким Пасевич.
Дуже раптова і болюча втрата. Молода, любляча мама, вдова героя АТО, волонтерка, активна захисниця інтересів учасників бойових дій, депутатка міської ради. Світла пам'ять,
– написав мер міста.
Інформацію про смерть Олени Пасевич підтвердив також для видання ZAXID.NET близький друг депутатки Тарас Кльофа, також у минулому депутат Львівської міськради і кандидат на посаду мера Львова у 2020 році.
Що відомо про Олену Пасевич
Джерело: ЛМР
- Олена Пасевич народилася у Львові 4 серпня 1978 року.
- Була кандидаткою економічних наук, доценткою та викладачкою економіки та маркетингу з 20-річним досвідом.
- Також жінка займалася волонтерством та продовжувала справу свого чоловіка, а саме – здійснювала захист інтересів учасників АТО та членів їхніх сімей.
- Олена – авторка місцевих програм у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, депутат ЛМР у 2015 – 2020 роках і голова депутатської групи "Позафракційні".
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