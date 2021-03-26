Несподівано померла депутатка Львівської міськради Олена Пасевич

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Джерело:

фейсбук Андрія Садового

У п'ятницю, 26 березня, раптово померла 42-річна депутатка Львівської міськради Олена Пасевич. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Жінка була членкинею "Європейської солідарності". Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на раптову смерть Олени.

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Він висловив щирі співчуття всім рідним та близьким Пасевич.

Дуже раптова і болюча втрата. Молода, любляча мама, вдова героя АТО, волонтерка, активна захисниця інтересів учасників бойових дій, депутатка міської ради. Світла пам'ять,
– написав мер міста.

Інформацію про смерть Олени Пасевич підтвердив також для видання ZAXID.NET близький друг депутатки Тарас Кльофа, також у минулому депутат Львівської міськради і кандидат на посаду мера Львова у 2020 році.

Що відомо про Олену Пасевич

Джерело: ЛМР

  • Олена Пасевич народилася у Львові 4 серпня 1978 року.
  • Була кандидаткою економічних наук, доценткою та викладачкою економіки та маркетингу з 20-річним досвідом.
  • Також жінка займалася волонтерством та продовжувала справу свого чоловіка, а саме – здійснювала захист інтересів учасників АТО та членів їхніх сімей.
  • Олена – авторка місцевих програм у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, депутат ЛМР у 2015 – 2020 роках і голова депутатської групи "Позафракційні".