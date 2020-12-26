Невідомі у місті Броди на Львівщині кинули собаку у мішок і побили її. За даними правоохоронців, від отриманих травм тварина померла.

Відео знущань з собаки потрапило у мережу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Поліцейські просять усіх, хто щось знають про обставини, час та місце подій, повідомити за номером 102 або у відділення поліції у місті Броди.

На відео чути жіночий та чоловічий голоси та сміх. Видно, як у темряві люди пхають собаку у мішок та починають бити палкою. Тварина скавуліла від болю. Дівчина наполягала "давай ще, ще трішки, ще раз".

Відео викликало обурення в українців. Вони залишили десятки розлючених коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Щоб їм те скавуління щоночі снилось";

"Покидьки, бумеранг прилетить. Бог їх покарає";

"На довічне тварюк";

"Якби тільки вони мені попалися".

Що кажуть місцеві ЗМІ

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на сміттєзвалищі у місті Броди знайшли побитого собаку. Вочевидь, тварину витрусили з мішка. Волонтери припускають, що це може бути собака, якого знімали на відео. Життю тварини нічого не загрожує.

Невідомі на Львівщині побили собаку: дивіться відео