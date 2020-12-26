"Давай ще, ще трішки": невідомі на Львівщині побили собаку – моторошне відео
Невідомі у місті Броди на Львівщині кинули собаку у мішок і побили її. За даними правоохоронців, від отриманих травм тварина померла.
Відео знущань з собаки потрапило у мережу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.
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Поліцейські просять усіх, хто щось знають про обставини, час та місце подій, повідомити за номером 102 або у відділення поліції у місті Броди.
На відео чути жіночий та чоловічий голоси та сміх. Видно, як у темряві люди пхають собаку у мішок та починають бити палкою. Тварина скавуліла від болю. Дівчина наполягала "давай ще, ще трішки, ще раз".
Відео викликало обурення в українців. Вони залишили десятки розлючених коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Щоб їм те скавуління щоночі снилось";
- "Покидьки, бумеранг прилетить. Бог їх покарає";
- "На довічне тварюк";
- "Якби тільки вони мені попалися".
Що кажуть місцеві ЗМІ
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на сміттєзвалищі у місті Броди знайшли побитого собаку. Вочевидь, тварину витрусили з мішка. Волонтери припускають, що це може бути собака, якого знімали на відео. Життю тварини нічого не загрожує.
Невідомі на Львівщині побили собаку: дивіться відео
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