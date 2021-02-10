Невтішний прогноз: у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу

Протягом останніх кількох днів Львів замело снігом. Комунальники працюють у посиленому режимі. Проте роботи не закінчуються – 11 лютого, за прогнозами синоптиків, у Львові випаде 100% місячної норми снігу.

Львівські вулиці 10 лютого розчищали 142 одиниці техніки та 1669 двірників. Попри наслідки негоди, громадський транспорт курсує без збоїв у графіку.

Актуально Львівщину ще більше замете снігом: прогноз погоди у Львові та області на 11 лютого

У Львові випаде 100% місячної норми опадів

Заступниця мера Львова Ірина Маруняк розповіла, що за даними Гідрометцентру, з 6 до 10 лютого у Львові випало 132% місячної норми опадів. На 11 лютого прогноз синоптиків невтішний – у місті випаде близько 100% місячної норми опадів.

Через складні погодні умови, в ЛМР провели засідання штабу щодо прибирання міста від снігу. На засідання запросили представників усіх дотичних служб та прийняли низку рішень щодо боротьби з негодою.

У зв’язку із сильними снігопадами, прошу власників приватних авто мінімізувати виїзд на дороги, щоб легше було прибирати й не було заторів. Також прошу не паркувати авто у невстановлених місцях, що може блокувати проїзд як транспорту, так і снігоочисної техніки,

– зазначила Маруняк.

До теми Працювали усю ніч: як львівські комунальники борються зі сніговим колапсом – фото

Комунальники працюють у посиленому режимі

За словами посадовиці, комунальні служби міста працюють дуже інтенсивно. Так, для прибирання міста від снігу вночі 10 лютого залучили понад 130 одиниць снігоочисної техніки. Комунальники використали 465 кубічних метрів піскосуміші та 4 тонни солі.

Зараз на вулицях працює 142 одиниці техніки. Прибираємо і вивозимо сніг з Галицького району. За минулу добу ми вивезли 1400 кубічних метрів снігу,

– додала Маруняк.

Проблем з громадським транспортом у Львові також немає. Зранку за маршрутами виїхали 100% трамваїв, 90% автобусів АТП № 1 та 70% автобусів приватних перевізників.

Посадовиця розповіла, що зранку на роботу вийшли двірники, які прибирають прибудинкові території, тротуари й зупинки. 10 лютого до робіт додатково залучили 32 одиниці техніки та 400 людей – військових, працівників підприємств, ринків, будівельних компаній тощо.

На засіданні виконавчого комітету, яке відбулось 9 лютого, мер Львова Андрій Садовий озвучив, що двірників, які найкраще прибиратимуть свої території, відзначать преміями.