У Львові лікарі ОХМАТДИТу прооперували 6-річного хлопчика, який проковтнув кулю з пневматичної гвинтівки. У дитини через це запалився апендикс, який хірурги видалили через 3 маленькі отвори в животі.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Хлопчик потрапив до лікарні з болями у животі. На рентген-знімку животика дитини лікар побачив нетипову знахідку – кулю від гвинтівки.

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Як лікарі знайшли кулю у животі хлопчика

До медзакладу 6-річного хлопчика привезла "швидка". Дитина жалілась на болі у животі.

При обстеженні у хірургічному приймальному відділенні лікарі ОХМАТДИТу діагностували у нього гострий апендицит.

Це типова ситуація для хірургів, адже на кожному чергування їх зазвичай чекає операція з видалення апендиксу.

Проте цього разу усе було цікавіше – дитячий хірург Кирило Лапшин навіть не міг уявити, яка знахідка чекає його на рентген-знімку хлопчика.

Лікар побачив, що у дитини справа в животі розміщена куля від пневматичної гвинтівки.

Лікар запитав батька хлопчика, чи міг його син проковтнути кулю.

Батько пригадав, що у них вдома й справді є пневматична рушниця й металеві кулі до неї.

Нещодавно хлопчик грався коробкою з кулями, тому він міг випадково проковтнути одну з них.



Хлопчик проковтнув кулю від пневматичної гвинтівки / Фото ОХМАТДИТу

Чому куля викликала запалення апендиксу

Якби куля потрапила зі шлунка в кишківник, то вона б просто вийшла через пряму кишку й не спричинила б запалення апендиксу. Проте куля, яка потрапила до животика хлопчика, подолала незвичний шлях – замість потрапити у пряму кишку, куля-мандрівниця опинилася в апендиксі, тому й стала причиною запального процесу у ньому.

Хірурги терміново видалили запалений апендикс через 3 маленькі проколи у животі. Це малотравматична операція, яка часто виконується в ОХМАТДИТі.

У нашому випадку, коли ми видаляли апендикс, я одразу побачив, що в ньому є потовщення. Ми його видалили й вже назовні розрізали. Там справді була куля! Вона, як стороннє тіло, потрапила з кишок в апендикс і створила його обструкцію. Це і стало незвичайною причиною апендициту,

– розповів дитячий хірург Кирило Лапшин.

Хлопчика вже виписали з лікарні. Він повернувся до звичайного життя й почувається чудово.



Куля стала причиною запалення апендиксу / Фото ОХМАТДИТу



Лікарі видалили запалений апендикс через 3 маленькі отвори / Фото ОХМАТДИТу