Незвичайний апендицит: у Львові прооперували хлопчика, який проковтнув кулю – фото

У Львові лікарі ОХМАТДИТу прооперували 6-річного хлопчика, який проковтнув кулю з пневматичної гвинтівки. У дитини через це запалився апендикс, який хірурги видалили через 3 маленькі отвори в животі.
Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит
Хлопчик потрапив до лікарні з болями у животі. На рентген-знімку животика дитини лікар побачив нетипову знахідку – кулю від гвинтівки.
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Хлопчик проковтнув кулю від пневматичної гвинтівки / Фото ОХМАТДИТу
Якби куля потрапила зі шлунка в кишківник, то вона б просто вийшла через пряму кишку й не спричинила б запалення апендиксу. Проте куля, яка потрапила до животика хлопчика, подолала незвичний шлях – замість потрапити у пряму кишку, куля-мандрівниця опинилася в апендиксі, тому й стала причиною запального процесу у ньому.
Хірурги терміново видалили запалений апендикс через 3 маленькі проколи у животі. Це малотравматична операція, яка часто виконується в ОХМАТДИТі.
У нашому випадку, коли ми видаляли апендикс, я одразу побачив, що в ньому є потовщення. Ми його видалили й вже назовні розрізали. Там справді була куля! Вона, як стороннє тіло, потрапила з кишок в апендикс і створила його обструкцію. Це і стало незвичайною причиною апендициту,
– розповів дитячий хірург Кирило Лапшин.
Хлопчика вже виписали з лікарні. Він повернувся до звичайного життя й почувається чудово.
Куля стала причиною запалення апендиксу / Фото ОХМАТДИТу
Лікарі видалили запалений апендикс через 3 маленькі отвори / Фото ОХМАТДИТу