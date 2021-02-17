У Городоцькій районній лікарні 15 лютого від пневмонії раптово померла 11-річна Вероніка Гарщак. Дівчинці стало погано у кареті швидкої, коли її везли з Судової Вишні до Львова в ОХМАТДИТ.

Дівчинка померла у реанімації у Городку. Лікарі й досі шоковані смертю дитини. Наразі вони чекають на висновки патологоанатомів, адже медики так і не встановили походження пневмонії.

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Дівчинка майже ніколи не хворіла

Дівчинка була ученицею 6 класу Твіржанської школи. Там про школярку та її родину відгукуються дуже позитивно. У школі розповіли, що Вероніка ніколи сильно не хворіла. Вона займалася спортом та була дуже активною дитиною.

Вероніка з благополучної родини. Вона була прекрасною дитиною, взірцевою та світлою дівчинкою. Вона ніколи не хворіла і взагалі була спортсменкою,

– розповіла завуч школи Марія Приймак.

Через те, що у школі вже 10 днів поспіль навчання відбувається дистанційно, там навіть не підозрювали, що школярка захворіла.

Медики діагностували у дівчинки пневмонію

Головний лікар Судовишнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Юрій Макаруха розповів, що батьки дівчинки звернулись до медиків по допомогу вранці 15 лютого.

"У дівчинки було кровохаркання, загальна слабість. Рентгенологічно було видно, що у неї двобічна пневмонія. Ми робили дівчинці експрес-тест на COVID-19 – він показав від’ємний результат. Дитину скерували на лікування у львівську обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ, – зазначив Макаруха.

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Як загинула школярка

Дорогою до ОХМАТДИТу стан дівчинки погіршився. Тож медики швидкої доставили школярку у першу найближчу лікарню – Городоцьку ЦРЛ.

"Дівчинку до нас доставили близько 14:00, її відразу взяли в реанімацію, де лікарі десь годину проводили різні реанімаційні заходи, але, на жаль, вони були неефективними. Дівчинка померла", – розповів заступник директора з медичної роботи Городоцької ЦРЛ Анатолій Матківський.

Медики поки не знають, якого походження була пневмонія у дівчинки. Лікарі шоковані й наразі чекають висновків паталогоанатомів.