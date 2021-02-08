На Львівщині 7 лютого трапилась нищівна пожежа у піднавісі житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка у гаражі, який був розташований поруч.

Пожежа трапилась близько 11:34 у селі Берездівці Стрийського району. До ліквідації займання залучили 15 надзвичайників. До теми У Львові горіла багатоповерхівка: є загибла і постраждалі – відео Як трапилась пожежа Об 11:34 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Берездівці.

Вогонь спалахнув у піднавісі між гаражем та житловим будинком.

Надзвичайники негайно виїхали на місце події.

На момент прибуття вогнеборців вогонь вже поширився на гараж та дах будинку.

Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли в гаражі тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 50-річний власник будинку.

Пожежу локалізували о 12:25, а близько 13:21 надзвичайники її повністю ліквідували Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини Що постраждало внаслідок пожежі Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку, речі у гаражі, покрівлю піднавісу та побутову техніку. Полум'я також пошкодило ворота гаража та дах будинку. До ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 4 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення займання наразі з'ясовують правоохоронці.