У нищівній пожежі на Львівщині загинув 50-річний чоловік: фото згарища

8 лютого 2021 , 15:40
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 7 лютого трапилась нищівна пожежа у піднавісі житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка у гаражі, який був розташований поруч.

Пожежа трапилась близько 11:34 у селі Берездівці Стрийського району. До ліквідації займання залучили 15 надзвичайників.

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Як трапилась пожежа

  • Об 11:34 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Берездівці.
  • Вогонь спалахнув у піднавісі між гаражем та житловим будинком.
  • Надзвичайники негайно виїхали на місце події.
  • На момент прибуття вогнеборців вогонь вже поширився на гараж та дах будинку.
  • Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.
  • Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли в гаражі тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 50-річний власник будинку.
  • Пожежу локалізували о 12:25, а близько 13:21 надзвичайники її повністю ліквідували

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку, речі у гаражі, покрівлю піднавісу та побутову техніку. Полум'я також пошкодило ворота гаража та дах будинку.

До ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 4 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення займання наразі з'ясовують правоохоронці.