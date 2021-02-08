У нищівній пожежі на Львівщині загинув 50-річний чоловік: фото згарища

Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 7 лютого трапилась нищівна пожежа у піднавісі житлового будинку. Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка у гаражі, який був розташований поруч.
Пожежа трапилась близько 11:34 у селі Берездівці Стрийського району. До ліквідації займання залучили 15 надзвичайників.
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Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку, речі у гаражі, покрівлю піднавісу та побутову техніку. Полум'я також пошкодило ворота гаража та дах будинку.
До ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 4 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення займання наразі з'ясовують правоохоронці.