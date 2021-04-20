Ніж пробив легеню та серце: на Львівщині батько ледь не вбив власного сина – фото
Правоохоронці 19 квітня затримали 52-річного чоловіка. Він під час сварки накинувся з ножем на власного сина. Постраждалий потрапив у реанімацію.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 4:45 19 квітня. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Ніж поцілив у легеню та серце чоловіка
- Медики однієї зі стрийських лікарень 19 квітня зателефонували у поліцію.
- Вони розповіли, що у реанімацію медзакладу потрапив пацієнт з ножовим пораненням.
- Лікарі поставили постраждалому діагноз – наскрізне ушкодження легені та перикарду.
- До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, патрульних, слідчо-оперативну групу та співробітників інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 22-річний житель Стрия.
- Також поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний його батько, житель райцентру віком 52 роки.
- Вночі, близько 4:45 між чоловіками виник конфлікт.
- Під час сварки батько вдарив сина ножем у груди, спричинивши ушкодження легені та серця.
Чоловік ледь не вбив власного сина / Фото поліції Львівщини
Чоловікові повідомили про підозру
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у замаху на вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
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