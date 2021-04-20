Правоохоронці 19 квітня затримали 52-річного чоловіка. Він під час сварки накинувся з ножем на власного сина. Постраждалий потрапив у реанімацію.

Інцидент трапився близько 4:45 19 квітня. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Читайте також Вбивство на Лісовому в Києві: в "Борисполі" затримали підозрюваного іноземця – відео Ніж поцілив у легеню та серце чоловіка Медики однієї зі стрийських лікарень 19 квітня зателефонували у поліцію.

Вони розповіли, що у реанімацію медзакладу потрапив пацієнт з ножовим пораненням.

Лікарі поставили постраждалому діагноз – наскрізне ушкодження легені та перикарду.

До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, патрульних, слідчо-оперативну групу та співробітників інших служб поліції.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 22-річний житель Стрия.

Також поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний його батько, житель райцентру віком 52 роки.

Вночі, близько 4:45 між чоловіками виник конфлікт.

Під час сварки батько вдарив сина ножем у груди, спричинивши ушкодження легені та серця.

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